Шорец: «Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке»

Новости Беларуси. На неделе торжества к 101 Дню рождения белорусской милиции прошли по всей стране. Не обошлось и без приятных бонусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так, в Минске лучших правоохранителей поздравили министр внутренних дел и мэр столицы. Отличным подарком к празднику стали ключи от арендных квартир. Их получили 45 участковых инспекторов Минска.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке. Чтобы в первую очередь у него были комфортные условия, и он мог очень быстро дойти до своего места работы. А так же жители столицы понимали, что у них есть рядом человек, к которому они всегда могут обратиться за помощью.