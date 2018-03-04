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Шорец: «Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке»

04 марта 2018 20:59
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Новости Беларуси. На неделе торжества к 101 Дню рождения белорусской милиции прошли по всей стране. Не обошлось и без приятных бонусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в Минске лучших правоохранителей поздравили министр внутренних дел и мэр столицы. Отличным подарком к празднику стали ключи от арендных квартир. Их получили 45 участковых инспекторов Минска.

Шорец: «Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке»-1

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке. Чтобы в первую очередь у него были комфортные условия, и он мог очень быстро дойти до своего места работы. А так же жители столицы понимали, что у них есть рядом человек, к которому они всегда могут обратиться за помощью.

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Андрей Шорец

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