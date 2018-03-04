Шорец: «Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке»

Новости Беларуси. На неделе торжества к 101 Дню рождения белорусской милиции прошли по всей стране. Не обошлось и без приятных бонусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в Минске лучших правоохранителей поздравили министр внутренних дел и мэр столицы. Отличным подарком к празднику стали ключи от арендных квартир. Их получили 45 участковых инспекторов Минска.