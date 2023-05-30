Школьные лагеря начнут работу уже 1 июня. Какую программу подготовили для детей на каникулах?

Новости Беларуси. Летом 2023-го в Минске планируют оздоровить около 73 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже 1 июня свои двери распахнут школьные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. Для юных минчан подготовили масштабную развлекательно-познавательную программу. Перечень активностей широкий.

Это выездные экскурсии, историко-туристические маршруты, кинопросмотры и спортивно-патриотические игры. Большинство мероприятий будут посвящены Году мира и созидания, в рамках чего и запланированы встречи. Школьные лагеря будут разного профиля: спортивные, трудовые и военно-патриотические. В том числе будет работать 7 загородных лагерей.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Более полутора тысяч детей как раз в лагерях труда и отдыха – это лагеря и с дневным, и с круглосуточным пребыванием. Конечно же, будет организована временная трудовая занятость, и будут ребята трудиться в составе студенческих отрядов. Не могу не сказать о лагере, который проходит у нас традиционно, – «Защитник Отечества». Это лагерь, который организуется нашим Государственным дворцом детей и молодежи, где ребята заступают на почетную вахту памяти у поста № 1.