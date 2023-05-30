Прямой эфир

Школьные лагеря начнут работу уже 1 июня. Какую программу подготовили для детей на каникулах?

30 мая 2023 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Летом 2023-го в Минске планируют оздоровить около 73 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже 1 июня свои двери распахнут школьные лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием. Для юных минчан подготовили масштабную развлекательно-познавательную программу. Перечень активностей широкий. 

Школьные лагеря начнут работу уже 1 июня. Какую программу подготовили для детей на каникулах?-1

Это выездные экскурсии, историко-туристические маршруты, кинопросмотры и спортивно-патриотические игры. Большинство мероприятий будут посвящены Году мира и созидания, в рамках чего и запланированы встречи. Школьные лагеря будут разного профиля: спортивные, трудовые и военно-патриотические. В том числе будет работать 7 загородных лагерей.  

Школьные лагеря начнут работу уже 1 июня. Какую программу подготовили для детей на каникулах?-4

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:  
Более полутора тысяч детей как раз в лагерях труда и отдыха – это лагеря и с дневным, и с круглосуточным пребыванием. Конечно же, будет организована временная трудовая занятость, и будут ребята трудиться в составе студенческих отрядов. Не могу не сказать о лагере, который проходит у нас традиционно, «Защитник Отечества». Это лагерь, который организуется нашим Государственным дворцом детей и молодежи, где ребята заступают на почетную вахту памяти у поста № 1. 

Школьные лагеря начнут работу уже 1 июня. Какую программу подготовили для детей на каникулах?-7

Кроме того, в период летней оздоровительной кампании ребята присоединятся к международному проекту «Поезд памяти». Они посетят знаковые исторические места.  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Анна Рысевец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мурманске появятся белорусские троллейбусы. Вот как налаживаются отношения с российским регионом
30 мая 2023 16:35

В Мурманске появятся белорусские троллейбусы. Вот как налаживаются отношения с российским регионом

Татьяна Бранцевич: «Основные задачи госпрограмм реализованы»
30 мая 2023 14:55

Татьяна Бранцевич: «Основные задачи госпрограмм реализованы»

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?
30 мая 2023 14:53

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?