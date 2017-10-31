Школа эстетики Kids’ PODIUM: воспитать в детях и подростках чувство прекрасного, приобщить их к искусству моды и стиля

Театр моды Kids’ PODIUM – настоящая фабрика белорусских звездочек! Команда профессионалов: хореограф, стилист, визажист, режиссер, фотограф, психолог, преподаватель по дизайну, и многие другие трудятся над тем, чтобы воспитать в детях и подростках чувство прекрасного, приобщить их к искусству моды и стиля, а главное – вселить уверенность в своем таланте и засеять зерно любви к профессии мечты.

Kids’ PODIUM – это школа эстетики, курс которой пригодится не только на сцене, но и в жизни. За 8 лет работы ученики приняли участие в более 400 показах и прошли по подиуму около 216 километров! Грациозной походке обучает Анастасия Эдуардовна. Она уверяет: «Красиво ходить должна уметь каждая девушка, не зависимо от того, станет она моделью или нет»! Для своих учеников она разработала уникальный комплекс упражнений.

Творческая команда Kids’ PODIUM хорошо знает, что подиум – это сцена, а хорошая модель – актриса, которая рассказывает свою историю на протяжении всего показа. Стиль фэшн или игровая постановка – нужно уметь быть разными, чувствовать музыку и стиль одежды, при этом не терять своей харизмы и индивидуальности.

В этом году у учеников Kids’ PODIUM появился новый предмет – лаборатория моды. Чтобы дети могли сами придумывать и шить костюмы для театральных постановок. В репертуаре школы: «Маленький принц», «Щелкунчик», «Алиса в стране чудес», «Купалинка», а в этом году добавилась «Снежная королева». Роскошные наряды будут мастерить всей школой: крохи делать снежинки, леди постарше – собирать по деталям платье. В Kids’ PODIUM учат работать в команде. И кто знает, может, через парочку лет вырастет новая смена белорусских дизайнеров?

И 15-й сезон Недели моды в Беларуси не стал исключением. В роскошных нарядах в пайетки и морскую полоску девочки чувствовали себя на подиуме, как рыбы в воде. Но помимо участия в модных показах, юные модели активно задействованы в фото и видеосъемках для глянцевых журналов, каталОгов детских товаров, телепрограммах. Искусству позирования детей обучают на фототренинге. И, возможно, увидев красивые портреты, кто-то из учеников школы захочет сам стать фотографом и придумывать сюжеты для съемок в стиле фэшн. Педагоги Kids’ PODIUM хорошо знают, чтобы достичь высот в обучении, с детьми нужно общаться на равных, тогда они будут доверять и прислушиваться к советам.

Учиться и развиваться в Kids’ PODIUM – одно удовольствие. Так, на этой неделе благодаря ассоциации Вячеслава Зайцева «Золотая игла» дети отправились в Париж на встречу с Пьером Карденом, они посетят выставки Кристиана Диора и Ив Сен-Лорана – вживую соприкоснутся с легендами модного мира и получат колоссальный опыт. Но помимо педагогов, личность ребенка формируют родители, которым следует чаще хвалить своих малышей, перестать их постоянно сравнивать с другими и реализовывать несбывшуюся мечту детства о великом спортсмене. Для детей важен достойный пример и понимание.