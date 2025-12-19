Кочанова: ключевая задача – создать все условия для повсеместного комфортного проживания граждан

Ключевым инструментом реализации данной стратегии выступает инициатива «Один район – один проект», которая будет продолжена. Она неоднократно доказывала свою эффективность на практике. Результаты подтверждаются цифрами: создано около 6 тысяч новых рабочих мест в малых городах и населенных пунктах. Особенно важное в повышении привлекательности сельской местности – строительство жилья и комплексное улучшение социальной инфраструктуры.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Мы совсем недавно утвердили бюджет на 2026 год и видим, что он опять идет с приростом по социальным статьям и в здравоохранении, в образовании, в культуре, в спорте. Но тогда, когда на местах не очень внимательно отнеслись, а может быть, неправильно организовали работу, и человек не может взять талон к врачу или попасть к специалисту так, как он хотел бы, побыстрее, то здесь, наверное, есть вопросы в организации.

Мы понимаем, что здесь надо более внимательно относиться к каждому человеку. И я думаю, что и местные органы власти, руководители предприятий, организаций и учреждений сегодня четко для себя сделали эти выводы.

Сила и самодостаточность регионов – залог крепкой экономики и благосостояния людей. Многие делегаты ВНС считают развитие малой родины приоритетом.