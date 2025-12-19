Кочанова: ключевая задача – создать все условия для повсеместного комфортного проживания граждан

Развитие регионов – основа устойчивости государства. Ключевая задача сейчас – создать все необходимые условия для повсеместного комфортного проживания граждан – от крупных городов до сельской местности. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевым инструментом реализации данной стратегии выступает инициатива «Один район – один проект», которая будет продолжена. Она неоднократно доказывала свою эффективность на практике. Результаты подтверждаются цифрами: создано около 6 тысяч новых рабочих мест в малых городах и населенных пунктах. Особенно важное в повышении привлекательности сельской местности – строительство жилья и комплексное улучшение социальной инфраструктуры.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы совсем недавно утвердили бюджет на 2026 год и видим, что он опять идет с приростом по социальным статьям и в здравоохранении, в образовании, в культуре, в спорте. Но тогда, когда на местах не очень внимательно отнеслись, а может быть, неправильно организовали работу, и человек не может взять талон к врачу или попасть к специалисту так, как он хотел бы, побыстрее, то здесь, наверное, есть вопросы в организации.
Мы понимаем, что здесь надо более внимательно относиться к каждому человеку. И я думаю, что и местные органы власти, руководители предприятий, организаций и учреждений сегодня четко для себя сделали эти выводы.
Сила и самодостаточность регионов – залог крепкой экономики и благосостояния людей. Многие делегаты ВНС считают развитие малой родины приоритетом.
Михаил Борисевич, председатель Коммунаровского сельского Совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Без деревни-то и города не будет. И поэтому, если все из деревни разъедутся, то и город существовать не будет. Поэтому очень важно создавать благоприятные условия жизни населения в малых населенных пунктах, развивать инфраструктуру и создавать определенные хорошие условия для проживания жителей и населения.
Я обустроился в деревне, нашел супругу, у меня многодетная семья, и мы построили там жилье. И сегодня из агрогородка не хотелось бы переезжать в город. Меня там все устраивает и как бы нравится.
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