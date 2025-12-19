Есть борьба за полку, и каждый хочет там присутствовать – Лазаревич о конкуренции белорусских брендов

В своем Послании к белорусскому народу и парламенту Президент Александр Лукашенко озвучил принципиальное требование к владельцам торгового бизнеса в вопросе поддержки отечественного производителя. Сетям и крупным торговым центрам поставлена задача обеспечить белорусским товарам преимущество на полках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из важнейших вопросов – поддержка легкой промышленности. Речь не только о повседневных товарах, но и о спецодежде, обуви, тканях для защиты рабочих. Это напрямую влияет на здоровье нации и экономическую независимость. Поэтому присутствие белорусских брендов в торговых залах приравнивается к вопросу национальной безопасности.

Особое внимание – крупным торговым центрам, где, по мнению представителей отрасли, наши бренды представлены недостаточно. При этом производители констатируют парадоксальную ситуацию: за рубежом спрос на белорусское зачастую выше, чем дома.

Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпромм», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Огромное спасибо, что Президент поставил еще раз приоритеты нашим торговым сетям. Все-таки дать нам максимальную возможность представлять наши товары. Потому что за полку, мы понимаем, есть борьба, и каждый хочет там максимально присутствовать.

И, я думаю, сегодняшний посыл наши сети услышали, наши крупные торговые объекты тоже услышали. Что все-таки нужно максимально давать возможность и приоритеты белорусским производителям. И это не просто полки в наших крупных сетях, но в том числе и в торговых центрах.

Одним из центральных вопросов остается закрепление молодых специалистов, в частности в здравоохранении. В витебском медвузе для этого активизирована системная работа: регулярные встречи с молодыми кадрами, глубинное изучение их повседневных проблем и запросов.