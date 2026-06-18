Лукашенко об атаке беспилотника: попытки втянуть нас в войну плохо обойдутся провокаторам

Глава государства заслушал доклад о предложениях по корректировке Плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Эта встреча плановая, но, безусловно, и мировой, и региональный контекст обязывают смотреть на эту стратегию под новым углом. Значительная часть разговора во Дворце Независимости была посвящена тому, что произошло накануне в Брянской области. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду об атаке беспилотника на автобус с гражданами Беларуси. Высказался Александр Лукашенко и о лечении пострадавших. Они доставлены в белорусские клиники. Все должны быть спасены, подчеркнул глава государства.

В реальном мире вокруг Беларуси война. И уже давно. Сейчас это очевидно даже тем, кто ухмылялся в ответ на фразы о «лязганье гусениц» по ту сторону западных рубежей нашей страны. И да, пусть государство делает все, чтобы белорусов не перегружать, не пугать, не нагнетать – не чувствовать напряжение невозможно. Военным его прибавили в начале года, когда зимой по поручению Президента устроили внезапную проверку, не для галочки, а для своего понимания. И выводов.

Военные во Дворце Независимости – в последнее время гости частые. И совещания о зоне их ответственности уже не вызывают желания придумать конспирологическую теорию. Все потому, что откровенно и прямо (так, как едва ли кто-то еще в мире делает) белорусский Главнокомандующий информирует о происходящем в Вооруженных Силах всех, кого эти силы должны защищать. Президент первый заинтересован в том, чтобы соотечественники жили в реальном, а не иллюзорном мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение (итоги) в армии воспринято очень положительно. Люди в военных погонах на это отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые мы в армии – вы – должны были обсудить и доложить с целью корректировки Плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Подробности.

Конечно, Президент не мог не затронуть события в Брянской области. Там накануне погибла гражданка Беларуси, еще 6 человек серьезно пострадали. Из этих шести пятеро детей. Все из-за удара беспилотника по автобусу, который вез футбольную команду из Речицы в Геленджик. Их ждал отдых, оздоровление и возможность поиграть в футбол с другими командами – опции, по-видимому, стоящие риска и недоступные в Беларуси. По этому поводу Александр Лукашенко адресовал пару слов ответственным. Но прежде тем, кто так ждал мгновенной реакции руководства Беларуси.

Александр Лукашенко:

Мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Как украинцы говорят… Они нам дали ответ на наши претензии: многие покупают эти беспилотники украинские, это не мы, это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично (наверное, как и другие, следствие покажет) видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный, ударил в автобус. В результате погиб человек и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследования. В ближайшее время надо взять на контроль этот вопрос. И доложите потом, что на самом деле там произошло. Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать.

С выводами и резкими заявлениями, обвинениями торопиться не станем, как бы кому-то ни хотелось. Пока сосредоточены на действиях. Первое и главное – наших граждан эвакуировали на территорию Беларуси. Всех, кто нуждается в помощи, будут спасать наши же врачи. Второе – будут приняты меры, чтобы подобных случаев не повторялось. Нас ждет усиление контроля со стороны государства за детьми, раз взрослые не в силах адекватно оценивать риски.