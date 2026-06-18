В Полоцке перезахоронили останки жертв Великой Отечественной войны
В преддверии важнейшей даты – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа – мы вспоминаем о тех, кто своими глазами видел ужасы войны. И смотря ее кошмарам в лицо – сделал все, чтобы приблизить Великую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через несколько дней мы, склонив головы, вспомним самый страшный день в нашей истории. День, когда 85 лет назад войска нацистской Германии вторглись на территорию Советского Союза, принеся с собой разрушение и смерть. Долгие годы и десятилетия понадобились нескольким мирным поколениям, чтобы увековечить подвиг всех героев войны и устранить все белые пятна. И эта кропотливая работа продолжается.
Сегодня судьбы и имена погибших возвращают из небытия, раскрывая новые чудовищные и циничные факты бесчеловечного геноцида белорусского народа.
Так, в самом древнем городе Беларуси предали земле останки мирных жителей, подпольщиков и красноармейцев, уничтоженных гитлеровцами в первые месяцы военного лихолетья. Всего обнаружены пять могил, в которых покоились останки более тысячи человек. Большинство из них – женщины и дети. Вещи, принадлежавшие им, передали в музей, чтобы о бесчеловечной жестокости нацистских карателей знали следующие поколения.
Андрей Скурат, прокурор Витебской области:
Мы четко видим, что это мирное население, потому предметы сопутствующие, которые были изъяты в ходе раскопок (броши, гребешки, женские украшения, пуговицы от гражданской одежды, детские игрушки), свидетельствуют о том, что это было именно мирное население. Половозрастной состав свидетельствует о том, что шло жесткое уничтожение мирного населения. Мы это называем геноцидом.
Павел Рудаков, ведущий научный сотрудник Музея боевой славы Полоцка:
Наш музей получил некоторые предметы, то есть материальные свидетельства геноцида белорусского народа. То есть это личные вещи, это фрагменты обуви, то есть те предметы, которые были найдены в местах массовых захоронений. И эти предметы нашли достойное место в обновленной экспозиции Музея боевой славы.
С теми, кто не желал войны, безжалостно расправились в августе – сентябре далекого 41-го. И сегодня, спустя почти 85 лет, их останки предали земле с почестями. Борьба с искажением исторических фактов и увековечение памяти погибших остаются приоритетом государственной политики и общественной работы. Поисковые отряды продолжают свою миссию, а списки жертв Великой Отечественной пополняются новыми именами.
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