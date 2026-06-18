В Полоцке перезахоронили останки жертв Великой Отечественной войны

В преддверии важнейшей даты – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа – мы вспоминаем о тех, кто своими глазами видел ужасы войны. И смотря ее кошмарам в лицо – сделал все, чтобы приблизить Великую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через несколько дней мы, склонив головы, вспомним самый страшный день в нашей истории. День, когда 85 лет назад войска нацистской Германии вторглись на территорию Советского Союза, принеся с собой разрушение и смерть. Долгие годы и десятилетия понадобились нескольким мирным поколениям, чтобы увековечить подвиг всех героев войны и устранить все белые пятна. И эта кропотливая работа продолжается.

Сегодня судьбы и имена погибших возвращают из небытия, раскрывая новые чудовищные и циничные факты бесчеловечного геноцида белорусского народа. Так, в самом древнем городе Беларуси предали земле останки мирных жителей, подпольщиков и красноармейцев, уничтоженных гитлеровцами в первые месяцы военного лихолетья. Всего обнаружены пять могил, в которых покоились останки более тысячи человек. Большинство из них – женщины и дети. Вещи, принадлежавшие им, передали в музей, чтобы о бесчеловечной жестокости нацистских карателей знали следующие поколения.

Андрей Скурат, прокурор Витебской области:

Мы четко видим, что это мирное население, потому предметы сопутствующие, которые были изъяты в ходе раскопок (броши, гребешки, женские украшения, пуговицы от гражданской одежды, детские игрушки), свидетельствуют о том, что это было именно мирное население. Половозрастной состав свидетельствует о том, что шло жесткое уничтожение мирного населения. Мы это называем геноцидом. Павел Рудаков, ведущий научный сотрудник Музея боевой славы Полоцка:

Наш музей получил некоторые предметы, то есть материальные свидетельства геноцида белорусского народа. То есть это личные вещи, это фрагменты обуви, то есть те предметы, которые были найдены в местах массовых захоронений. И эти предметы нашли достойное место в обновленной экспозиции Музея боевой славы.