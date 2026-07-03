Прямой эфир

Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи

03 июля 2026 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Траурные мероприятия прошли в тегеранской мечети Мосалля имени Имама Хомейни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергеенко по поручению Президента Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран

Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи-2

Церемония прощания будет длиться шесть дней. Участие подтвердили делегации почти из 100 стран. 4 июля процессия отправится в путь. Ожидается, что число скорбящих достигнет 20 миллионов человек. Напомним, бывший верховный лидер Ирана, а также четверо членов его семьи погибли 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля. 

Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи-4

На встрече с представителем иранского парламента Игорь Сергеенко выразил соболезнования в связи с трагедией от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусского народа и себя лично. Глава делегации также адресовал теплые слова новому Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, пожелав ему сил и здоровья. 

Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи-6

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Уход из жизни Али Хаменеи является безвозвратной утратой не только для иранского народа, но и для дружественных Ирану стран... Беларусь и Иран на протяжении многих лет развивали отношения дружбы, взаимного уважения и конструктивного сотрудничества… Наследие, оставленное Али Хаменеи, будет и впредь служить ориентиром для тех, кто стремится к укреплению независимости, стабильности и процветания Ирана.

Игорь Сергеенко отметил, что Минск намерен продолжать открытый диалог с Тегераном и реализовать ранее достигнутые договоренности. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси пригласил представителя иранского парламента посетить Минск с официальным визитом.

# Игорь Сергеенко # Беларусь-Иран

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы
03 июля 2026 13:49

Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы

Большая командировка Лукашенко – собрали главное из маршрута Президента в 25 тыс. км
03 июля 2026 13:39

Большая командировка Лукашенко – собрали главное из маршрута Президента в 25 тыс. км

Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств
03 июля 2026 12:20

Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств