Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Траурные мероприятия прошли в тегеранской мечети Мосалля имени Имама Хомейни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прощания будет длиться шесть дней. Участие подтвердили делегации почти из 100 стран. 4 июля процессия отправится в путь. Ожидается, что число скорбящих достигнет 20 миллионов человек. Напомним, бывший верховный лидер Ирана, а также четверо членов его семьи погибли 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля.

На встрече с представителем иранского парламента Игорь Сергеенко выразил соболезнования в связи с трагедией от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусского народа и себя лично. Глава делегации также адресовал теплые слова новому Верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, пожелав ему сил и здоровья.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уход из жизни Али Хаменеи является безвозвратной утратой не только для иранского народа, но и для дружественных Ирану стран... Беларусь и Иран на протяжении многих лет развивали отношения дружбы, взаимного уважения и конструктивного сотрудничества… Наследие, оставленное Али Хаменеи, будет и впредь служить ориентиром для тех, кто стремится к укреплению независимости, стабильности и процветания Ирана.

Игорь Сергеенко отметил, что Минск намерен продолжать открытый диалог с Тегераном и реализовать ранее достигнутые договоренности. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси пригласил представителя иранского парламента посетить Минск с официальным визитом.