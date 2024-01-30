Семья, здоровье и душевный покой оказались в приоритете у белорусов – социсследование

На первом месте здоровье, семья и душевный покой. Что для белорусов в приоритете, выяснили специалисты аналитического центра EcooM, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социсследование провели по запросу Министерства информации. Без малого 1 300 человек из всех регионов страны приняли участие в опросе.

У большей части респондентов ключевые позиции в системе ценностей занимают здоровье, родители, душевный комфорт и дети. Материальное благополучие не вошло даже в топ-3. Этот пункт занял лишь пятую строчку. Согласно результатам исследования, строительство карьеры мало интересует белорусов, а вот достижение профессионализма в своем деле и интересная работа, напротив, имеют существенное значение. Кроме того, высокому положению люди предпочитают приносить реальную пользу обществу. А на последнем месте оказалась возможность влиять на других людей.