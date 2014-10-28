Семья Никанчук стала победителем второго республиканского конкурса «Семья года-2014»

Как вы решили участвовать в этом конкурсе? Откуда про него узнали?

Татьяна Никанчук, победитель конкурса «Семья года-2014»:

Об этом конкурсе мы узнали совершенно случайно. И стали в нем участвовать, совершенно не зная его масштабов и совсем не понимая, что он собой представляет. Поступило предложение от классного руководителя дочери Анастасии поучаствовать в таком конкурсе. Для этого нужно было сделать портфолио. Мы согласились, потому что всегда стараемся участвовать в различных мероприятиях. Мы сделали очень красивое портфолио в стиле скрапбукинг. Скрапбукинг - это вид рукоделия, который нынче становится очень популярным. С применением бумаги, различных вырезок, коллажей, бусинок, тесемочек - это все обычно используется для оформления открыточек. Комиссия, которая отбирала нас для участия в городском конкурсе очень заинтересовалась этим, их это «зацепило». Сначала нас пригласили поучаствовать в городском конкурсе, где мы заняли первое место.

Когда вы впервые узнали об участии в конкурсе, какое у вас было чувство

Александр Никанчук, победитель конкурса «Семья года»:

У нас жизнь так складывается, что у нас постоянные сюрпризы. Каждый раз у нас что-то поворачивается другим ракурсом, и нам надо туда следовать. Мы внезапно узнали о конкурсе «Семья года», внезапно приняли в нем участие и внезапно победили. Все было неожиданно: от начала и до конца.

Какие этапы были в конкурсе? Что нужно было пройти, чтобы победить другие семьи?

Александр Никанчук:

Нужно было подготовить программу. Представить свой родовод: рассказать о своих предках, своих корнях, об истории своего рода. Мы сами открыли для себя очень много нового. Оказывается, у нас есть, что рассказать, и есть, чем гордиться.

Татьяна Никанчук, победитель конкурса «Семья года-2014»:

У наших родственников хранятся такие вещи - реликвии, то есть память о наших бабушках, дедушках. И мы при помощи этих вещей решили рассказать о нашем роде. У моей мамы была ручка моей бабушки, которая была учительницей в сельской школе. У моей тети оказался льняной ручник, который соткала моя бабушка, вышила на нем инициалы. Старинная фотография, на которой изображен мой прадед. Бочка - маслобойка. Затем пришла идея: мы сами сочинили слова песни. Она получилась душевная, и в то же время патриотичная.

Большая ли была конкуренция на этом конкурсе?

Татьяна Никанчук, победитель конкурса «Семья года-2014»:

Если говорить об областном этапе, то там, конечно, были семьи, которые прошли городской отбор, региональный. Конечно, были отобраны семьи, которые самые интересные, которые наиболее творчески представили свои визитные карточки, свой проект. Самое интересное, что все это представляли по-разному. В этом году обязательным условием было, чтобы семья была многодетной. Мы не думали о победе и у нас не было цели победить. Были семьи и по шесть детей. И мы, глядя на них, со своими тремя, немножко комплексовали.

Какой у вас секрет хорошего настроения?

Александр Никанчук, победитель конкурса «Семья года-2014»:

Вот просто надо к нам прийти домой и посмотреть! Был такой случай, когда наши знакомые увидели нас: мы постоянно смеемся и постоянно между собой прикалываемся. Либо как-то по-дурацки танцуем, либо просто разговариваем. Знакомые сказали: «Как у вас весело? У вас что, всегда так?». «Да, если честно, всегда!». «Да не может быть!». А ведь это так! У нас всегда дома клоунада!

Какие планы у вашей семьи на ближайший год? Как вы отмечаете зимние праздники, куда ездите отдыхать?

Татьяна Никанчук:

Мы очень любим отдыхать в Беларуси. Наверное, на отдыхе мы были только один раз за всю нашу семейную жизнь - в Египте.

Что для вас титул «Семья года»? Вы ощущаете какую-то ответственность?

Татьяна Никанчук:

Я начинаю ощущать эту ответственность. И понимаю, что, наверное. Это неслучайно. Если государство возложило на нас ее, то мы должны и дальше пропагандировать здоровую семью.