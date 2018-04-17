«Сегодня все по-другому»: во время Радуницы в зону отчуждения можно было приехать без пропуска

Новости Беларуси. На могилы близких в этот день приходят тысячи белорусов. Посещают в том числе кладбища, размещенные в зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для десятков тысяч наших соотечественников, покинувших свои дома после аварии на Чернобыльской АЭС, Радуница – еще и время встречи с малой родиной, бывшими соседями и старыми друзьями. 17 апреля проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения и отселения был разрешен без пропусков. С покинутых территорий, которые один раз в год снова оживают, материал Александра Добрияна.

Александр Добриян, СТВ:

На обычно малооживленной трассе Ветка-Светиловичи не что сворачивать в сторону, но даже останавливаться на обочине запрещено. Здесь разрешен только транзит. Но сегодня все по-другому. Сотни машин ежеминутно устремляются вглубь охраняемой территории. Люди едут к своим корням. Раз в год, на Радуницу, шлагбаум открыт: кто навещает могилы в зоне отчуждения

В Гомельской и Могилевской областях на территориях зон отчуждения и отселения расположено 295 захоронений. Каждое кладбище – выселенная деревня. Ежегодно на Радуницу приехать сюда можно без всяких пропусков.

Александр Громыко, пенсионер:

Это ж встреча наша. Земляков. Только на Радуницу можем собраться, поговорить, высказать друг другу свои беды или радости. Я думаю, Радуница – это хороший праздник для народа. Не было бы – где бы встретился?

О поминовении усопших часто говорят: это нужно не мертвым, это нужно живым. На Радуницу в зону люди приезжают не только к могилам предков. Едут к Родине, близкой и такой далекой.

Бывшие жители Беседи:

Ничто там мной не позабыто, я помню всех односельчан. Беда заставила уехать, покинув милые места. Осталась речка наша Беседь и одинокие дома.

Надежда Грибкова приехала на могилу родителей из Москвы. Когда-то отец завещал похоронить его именно здесь. Что значит для белоруса «бацькава хата», ей хорошо известно.

Надежда Грибкова, пенсионер (Россия):

Старшее поколение – выезжали со слезами. Плакали, всю жизнь плакали. Как наша баба Таня говорила: «Сказали б что можно, я бы пешком, на коленях, но доползла бы до родной хаты…»

Правда, от родных хат за 30 лет без хозяев почти ничего не осталось. Фундаменты и старый асфальт – вот и все, что пока еще напоминает о прошлой жизни.

Анна Говор, пенсионер:

Дети в школу ходили. Все рядом было, все буквально. Ну а переезды эти все изнурили. Сердце болит…