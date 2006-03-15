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Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителя

15 марта 2006 12:05
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Начало ему было дано 45 лет назад, 15 марта 1961 года, когда президент США Джон Кеннеди в своем выступлении в конгрессе назвал четыре основных права потребителей.Начало ему было дано 45 лет назад, 15 марта 1961 года, когда президент США Джон Кеннеди в своем выступлении в конгрессе назвал четыре основных права потребителей. Это право на удовлетворение основных нужд, право на безопасность, право выбора и право на информативность. В разных странах общества защиты потребительских прав сделали эти права своим манифестом. Затем были внесены еще четыре пункта: право на возмещение убытков, право быть выслушанным, право на потребительское просвещение и право на здоровую окружающую среду. Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко в 2000 году был введен День потребителя и в нашей республике.
# общество

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