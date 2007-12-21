Сегодня день зимнего солнцестояния

В этом году в Беларуси оно начнется в 20:30. А завтра в северное полушарие придет астрономическая зима. В эти несколько суток световой день самый короткий и самая длинная ночь. На территории Беларуси долгота дня 22 декабря составит 7 часов и 24 минуты, и он постепенно начнет прибывать. 21 марта - в день весеннего равноденствия - астрономическая зима в северном полушарии закончится. По народному календарю белорусов, в ближайшие три дня "солнце находится будто в преисподней, где оно "очищается" от всех грехов старого года и утром 24 декабря восходит новое и чистое". И согласно наблюдениям, уже с завтрашнего дня начинается новый жизненный цикл: у людей, как и у природы, начинают прибывать жизненные силы.