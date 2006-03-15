Сегодня - День Конституции Республики Беларусь

15 марта 1994 года Верховный Совет Беларуси принял новый Основной Закон страны. 15 марта 1994 года Верховный Совет Беларуси принял новый Основной Закон страны. По итогам референдумов, состоявшихся в 1996 и 2004 годах, в Конституцию были внесены изменения и дополнения. Конституция Республики Беларусь - не обычный (текущий) закон. Этим законом закрепляются конституционный строй, основы государства и общества, положение в нем личности, основные права, свободы и обязанности граждан. В ней прописаны принципы избирательной системы, порядок формирования государственных органов, их компетенция и взаимодействие. Белорусская Конституция воплотила в себе преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси, ознаменовала новый этап в политическом и социально-экономическом развитии страны. Она основывается на неотъемлемом суверенном праве белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным субъектом мирового сообщества. В Конституции Республики Беларусь нашел отражение опыт конституционного строительства таких государств, как Австрия, Бельгия, Дания, Италия, США, Франция, ФРГ, Швеция и других стран, с учетом особенностей условий развития нашего общества и его исторических традиций. Основной Закон страны гарантирует каждому гражданину свободы и права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни и гармоничного всестороннего развития личности. С Днем конституции белорусский народ поздравил Президент страны Александр Лукашенко. <Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции. Сегодня можно с гордостью констатировать: за прошедшее десятилетие мы создали суверенное государство и сформировали национальную правовую систему, основу которой составляет Конституция Республики Беларусь. В 1994 году мы сказали друг другу: хватит разбрасывать камни! Пришло время собирать их! Все эти годы мы работали вместе, чтобы утвердить независимость родной Беларуси. И мы построили надежный дом, способный защитить всех, кто в нем живет. С принятием Основного Закона в Беларуси появились важнейшие условия для формирования подлинно народного государства, в котором каждый гражданин чувствует себя востребованным, защищенным, заинтересованным в честном труде во имя собственного достатка и благополучия своих детей. Конституция Республики Беларусь отразила исконное стремление белорусов жить в свободном и справедливом обществе, стала надежной правовой основой для проведения в стране успешных социально-экономических преобразований. Беларусь динамично развивается и, наряду с мощным экономическим ростом, в нашей стране достигнута высокая степень социально-политической стабильности. Благодаря Конституции в Республике Беларусь действует сильная и эффективная система государственной власти, которая формируется при непосредственном участии народа. Заложен прочный фундамент общественного согласия для мира и процветания Отечества. Принцип социальной справедливости, закрепленный в Основном Законе, последовательно реализуется в практической деятельности всех властных структур. Неуклонно повышается благосостояние граждан, растет их уверенность в завтрашнем дне. Создан необходимый задел для перехода общества к новому качеству жизни. Убежден, что совместными созидательными усилиями мы непременно достигнем намеченных рубежей и сделаем нашу Беларусь сильной и процветающей державой>.