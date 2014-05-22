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Сборную Беларуси по хоккею поддерживают древнегреческие богини победы!

22 мая 2014 17:41
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Новости Беларуси. Большой хоккей объединил без преувеличения всю Беларусь. В Гродно 22 мая прошла необычная акция в поддержку нашей сборной. Древнегреческие богини победы в колеснице проехали по центральной площади города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы найти карету, максимально приближенную к образцу того времени, пришлось потрудиться. Оригинальную не нашли, в итоге использовали точную копию колесницы австрийской королевской семьи. Однако, как утверждают участники флешмоба, от этого он не потерял своей значимости.

Елена Поспелова, участница акции:
В древней Греции во времена великих побед богини на колеснице проезжали по кругу, знаменуя победу. В хоккей играют настоящие мужчины, и мы желаем им только удачи. И, как богини Ники, желаем только победы.

Кирилл Желудок:
Наша сборная вообще в этом году отличилась. И Чемпионат мира у нас проводится в Минске, и они вышли уже в 8-ку лучших команд мира впервые за большое количество лет. Я считаю, что это хорошо. И Гродно молодец, что таким образом поддерживает.

Елена Болбат:
Мы счастливы, что девочки вот вышли, сделали такую великолепную поддержку для наших хоккеистов, для нашей страны. Мы  болеем за нашу команду и желаем ей удачи и успеха.

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Елена Поспелова

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