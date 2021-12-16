Санкции, доверие Президенту и Конституция. Результаты социсследования, в котором приняли участие более 10 тысяч белорусов

Новости Беларуси. Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уточняли отношение к западным санкциям и нововведениям, которые ждут Беларусь в случае принятия новой Конституции. Также составляли картину доверия руководству страны, армии, церкви, правоохранительным и судебным органам.

Так, результаты опроса показали, что Президенту Беларуси доверяют 72,3 % респондентов. Согласно приведенным данным, рейтинг Александра Лукашенко растет – показатель доверия почти на 6 % больше, чем год назад.

Кроме того, около 44 % белорусов поддерживают инициативы Президента по сохранению суверенитета и независимости страны. Наибольшей поддержкой также пользуется жилищная и политика по поддержке многодетных семей. Свыше 27 % одобряют укрепление обороноспособности страны.

В 2022 году белорусы должны определиться с важным решением. В стране готовятся к референдуму по изменениям в Основной закон страны. Участие в нем планируют принять более 63 % белорусов. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Более того, большинство белорусов считают, что вопрос назрел, и поддерживают необходимость конституционных изменений. При этом почти 70 % опрошенных считают правильным сохранить социальные гарантии и гарантии безопасности.

Организаторы исследования отметили высокий интерес белорусов к внешней политике и взаимоотношениям с другими государствами. Так, подавляющая часть белорусского общества высказывается негативно в отношении западных санкций, введенных против Беларуси.

По мнению участников опроса, цель такой политики – озлобить народ против Президента страны и сделать нашу жизнь хуже. В этом уверены 27 % опрошенных. Многие также считают, что Запад преследует цель сделать экономику Беларуси неконкурентной на мировом рынке.

А вот отношения с нашим главным союзником – Россией – большинство граждан оценивают как дружеские и нормальные и поддерживают интеграцию.