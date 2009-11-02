Самая известная итальянская поэтесса Альда Мерини умерла в Милане в одиночестве

Она скончалась в воскресенье вечером на 79 году жизни после долгой и тяжелой болезни.

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на представителя онкологического отделения миланской больницы Сан-Паоло, где она лечилась многие годы. Как отмечает агентство, последние годы, больная раком, поэтесса провела в одиночестве и бедности, в миланской квартире, заставленной пустыми бутылками, куря одну сигарету за другой.

Мерини родилась в Милане 21 марта 1931 года. Стихи она начала писать в возрасте 16 лет. Ее первый лирический сборник «Присутствие Орфея» был опубликован в 1953 году и сразу же был замечен поэтами и благожелательно принят критикой.

Перу Мерини принадлежат более десятка поэтических книг, самой известной из которых, наверное, стал сборник «Святая Земля», в 1993 году получивший престижную Премию «Эудженио Монтале». Она написала и несколько крупных прозаических произведений, в том числе пронзительную книгу «Другая правда». В 1999 году вышла в свет ее ироничная и трагичная книга «Афоризмы и чудеса». «Поэзия - худшая беда, что может случиться с человеком», - писала она в этой книге.

«Категорический императив поэта - умереть прежде, чем начать свое существование», - написала Мерини.

Многие годы поэтесса тяжело болела, несколько раз лечилась в психиатрических клиниках. Больше десяти лет вплоть до 1972 года продлился период ее фактической изоляции и молчания. Однако именно в эти тяжелейшие годы родились три ее дочери.

Сама она научилась и об этом говорить с неизменной иронией: «Альда Мерини устала повторять, что она сумасшедшая».

В 1996 году Французская академия выдвинула Мерини на Нобелевскую премию по литературе.