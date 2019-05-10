С рекламой на столбах в Минске начали бороться при помощи автодозвона

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»: Чтобы заменить сегодня систему освещения, нужно изготавливать проект. Мы разрабатываем проекты. Мы реализовали часть таких проектов на пр. Победителей – мы заменили систему освещения, которая уже износилась, и опоры уже не выдерживают.

Объявления, реклама на столбах – это проблема сегодня в Минске?

Славомир Гриневич:

Это проблема. И не только наша. Это проблема и в других городах. Мы изучали международный опыт. Кстати, одну из новинок мы применили – это СМС-дозвон. Размещать по правилам благоустройства объявления на столбах нельзя. Это записано в планах благоустройства города. Но такие случаи всё равно бывают.