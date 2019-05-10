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С рекламой на столбах в Минске начали бороться при помощи автодозвона

10 мая 2019 12:40
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Какие способы придумали в Минске для борьбы с нарушителями правил благоустройства, рассказываем в программе «Большой город».

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Чтобы заменить сегодня систему освещения, нужно изготавливать проект. Мы разрабатываем проекты. Мы реализовали часть таких проектов на пр. Победителей – мы заменили систему освещения, которая уже износилась, и опоры уже не выдерживают.

С рекламой на столбах в Минске начали бороться при помощи автодозвона-1

Объявления, реклама на столбах – это проблема сегодня в Минске?

Славомир Гриневич:
Это проблема. И не только наша. Это проблема и в других городах. Мы изучали международный опыт. Кстати, одну из новинок мы применили – это СМС-дозвон. Размещать по правилам благоустройства объявления на столбах нельзя. Это записано в планах благоустройства города. Но такие случаи всё равно бывают.

Люди всё равно развешивают, оставляют свой номер телефона. И вот одна из новинок, которую мы применили (я не знаю, насколько действенен этот метод будет у нас) – через систему автодозвона, через автоответчик на этот номер звонят и предупреждают о том, что нарушаются правила по благоустройству города. Я думаю, что тем, кто вывешивает эти объявления, будет не совсем комфортно слушать эти предупреждения без конца.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Славомир Гриневич

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