С какими мыслями просыпаются минчане? Поговорили с жителями столицы

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый день, который можно начать с улыбки. Первым делом, когда просыпаюсь, настраиваю себя на позитив. А какие мысли посещают утром минчан? Мы сейчас и узнаем.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый день, который можно начать с улыбки. Первым делом, когда просыпаюсь, настраиваю себя на позитив. А какие мысли посещают утром минчан? Мы сейчас и узнаем.
Встать, поесть, сходить за учебниками на 4 класс.
Встать, пойти за учебниками, погулять.
Надо встать с кровати – это самое главное. Утром может произойти что-то хорошее – сразу хорошее настроение появляется на весь день.
Подробности в видео.