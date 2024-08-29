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С какими мыслями просыпаются минчане? Поговорили с жителями столицы

29 августа 2024 15:45
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С какими мыслями просыпаются минчане? Поговорили с жителями столицы -1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый день, который можно начать с улыбки. Первым делом, когда просыпаюсь, настраиваю себя на позитив. А какие мысли посещают утром минчан? Мы сейчас и узнаем.

С какими мыслями просыпаются минчане? Поговорили с жителями столицы -3

Встать, поесть, сходить за учебниками на 4 класс.

С какими мыслями просыпаются минчане? Поговорили с жителями столицы -5

Встать, пойти за учебниками, погулять.

С какими мыслями просыпаются минчане? Поговорили с жителями столицы -7

Надо встать с кровати – это самое главное. Утром может произойти что-то хорошее – сразу хорошее настроение появляется на весь день.

Подробности в видео.

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