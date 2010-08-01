С 1 августа в Беларуси увеличен размер пенсий

Доходы увеличились у почти 2,5 миллионов белорусских пенсионеров. Согласно Указу главы государства, прибавка к пенсии в среднем составит 12,5%.

За текущий год – это уже второе повышение пенсий. В январе – ее размер увеличился примерно на 9%. Положительная тенденция привела к следующим цифрам: обладатель минимальной пенсии отныне будет получать около 250 тысяч. Максимальной – порядка 870 тысяч. По большому счету – самые большие пенсии уже превысили средний заработок на 100 тысяч рублей.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты:

– Для каждого пенсионера, для каждого получателя пенсии этот перерасчет будет индивидуален. В зависимости от его индивидуальных параметров: стажа, заработка, надбавок, повышений, установленных к этой пенсии.

Кстати, получить новые пенсии некоторые минчане и жители Витебской области смогли уже вчера. Им – согласно графику выплачивается пенсия в первый день месяца. Но учитывая то, что эта дата выпала на воскресенье, деньги выдали раньше – то есть 31 июля.

Анна Бунькова, Илья Пучко, телекомпания СТВ.