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Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество до 1 января

29 декабря 2024 18:21
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В атмосферу добра и мира погружает нас и Рождество. Этот светлый праздник отметили католики, униаты и протестанты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество до 1 января-2

В храмах Беларуси в этот день прошли праздничные богослужения. Верующие в молитвах вспоминали о событии, которое изменило ход истории человечества, – это появление на свет младенца Иисуса. В храмах сцену рождения спасителя традиционно воспроизводят с помощью фигурок и декораций. Центральное место вертепа занимают ясли. Дети с особым интересом рассматривают композицию, а взрослые зажигают свечи и возносят молитвы о мире и здравии своих близких и родных. Празднуют Рождество до 1 января. Этот период называется Октавой Рождества. На него приходятся дни памяти апостолов и святых мучеников.

Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество до 1 января-4

Очень важный праздник для каждой католической семьи. Пришли, чтобы со светлыми чувствами поздравить всех католиков с Рождеством, причаститься и быть причастным к этому празднику.

# Рождество # Католики Беларуси

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