Родовская: «Когда мне иронично пишут: «Патриотка, да? Сколько тебе за это заплатили?» У меня ответ всегда один – много»

Сейчас новое время и новые проблемы. Я знаю, что наши учителя часто сталкиваются с неуважением со стороны родителей. Забывают про то, что именно учитель может быть единственным взрослым, с которым ваш ребенок решится поговорить о своих проблемах. Своих учителей я по-прежнему вспоминаю самыми теплыми и добрыми словами.

Алена Родовская, СТВ: В белорусских школах прозвенел последний звонок. Этого дня дети ждали целый год. Какие они – современные выпускники? Пока наши учителя учат детей истории, математике, литературе, родители продолжают покупать детям компьютерные игры, которые, по правде говоря, калечат психику. Про соцсети и TikTok даже говорить стыдно. Результаты увидим после ЦТ, многие учителя признают, что уровень образования падает, 100-балльников становится все меньше. Я училась в 90-е, когда в школе нам старались дать не только школьную программу, были походы, была возможность поговорить после уроков. Кто такие репетиторы, мы понятия не имели. И поступали же.

Сегодня от нас, от родителей, зависит воспитание. И оно на три шага вперед обгоняет само образование. Злобность к окружающим, безответственность становятся нормой в наше время, потому что мы, взрослые, перестали воспитывать сами себя. А что в таком случае мы сможет передать детям? Я недавно составила небольшой список, к чему мы стремились в школе. Нас учили любить труд, прививали ответственность, уважать взрослых и старых людей, помогать ветеранам, не обижать слабых и, главное, дружить между собой.

Время сейчас немирное. Наши дети должны понимать: в этом сложном мире добьется результата тот, кто ставит цели и учится делать что-либо лучше других. Давайте перестанем делать «как все», перестанем равняться на стандарты государств, которые не заинтересованы в развитии нашей страны.

Когда мне иронично пишут: «Патриотка, да? Сколько тебе за это заплатили?» У меня ответ всегда один: много. Мне моя страна дала бесплатное образование, а еще отдых в летнем лагере, бесплатную медицину и далее по списку. Мы ведь не думаем, сколько денег на каждого из нас потрачено из госбюджета. Первый или любимый учитель прививает ребенку самый главный навык – умение учиться постоянно. Высшее образование – это сегодняшний минимум для дальнейшего развития. Хочешь быть первым – не ориентируйся на тех, кто бежит следом, равняться надо только на лидеров.