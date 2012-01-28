Рельсовые автобусы заменят дизель-поезда на участках с низким пассажиропотоком

Новости Беларуси, Минск. На белорусской железной дороге идут испытания первого дизель-поезда. Новую машину нельзя назвать составом. С виду она, скорее, напоминает трамвай. Вагон оснащен по последнему слову техники. До конца года по дорогам Беларуси будет колесить шесть подобных машин. Первая выйдет на маршрут через месяц, когда закончатся испытания.



Машинист с 20-летним стажем Владимир Евдокимов и подумать не мог, что будет когда-то управлять автобусом. В тестовом режиме он обкатывает чудо-вагон четвертый день подряд. Замечаний нет.



Владимир Евдокимов, машинист пассажирских поездов:

Конечно, ездить приятно. Новая техника.



Этот вагон журналисты уже успели назвать призраком. Сегодня его показали нам впервые. Поезд – проект белорусско-польский.



В конце декабря специалисты «Белкоммунмаша» начали сборку первого автобуса. Вагончик тронулся спустя месяц. Рельсовые автобусы заменят дизель-поезда на железнодорожных участках с низким пассажиропотоком. Всего по рельсам Беларуси будет колесить шесть подобных вагонов.



Алексей Ковецкий, заместитель главного конструктора «Белкоммунмаш»:

Уровень технических требований другой, нежели к трамвайной продукции. Поэтому пришлось переработать большой объем нормативной, конструкторской, технологической документации.



Внешне он очень похож на трамвай. Правда, в городе такого не увидишь. Один вагон рассчитан на 90 пассажиров. Скорость для дизеля немалая – 120 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Первое, что замечаешь, когда садишься в такой автобус, – никакого шума. Железнодорожная новинка весьма экономична. Подсчитано, что расход топлива здесь в три раза меньше, чем у обычного дизель-поезда.



Алексей Ковецкий, заместитель главного конструктора «Белкоммунмаш»:

Экономичность достигается за счет применения современных агрегатов. Это современная дизельная установка. Экономичная передача ФОЭТа. Предварительные расходы показывают, что даже в зимнее время расход на 100 километров не превысит 70 литров.



Комфорт – изюминка вагона. Здесь все оборудовано удобства ради.



Испытывать на прочность все комплектующие поезда специалисты намерены еще месяц. Сегодня вагон прошел тест на длину тормозного пути.



Сергей Вилкин, ведущий инженер испытательного центра Белорусской железной дороги:

По результатам четырех дней можно сказать, что тормозные параметры соответствуют нормам безопасности. С тормозами у этой машины вопросов не будет.



Все идет по плану. По нему же первых пассажиров рельсовый автобус примет на борт уже в марте. Подарок на колесах преподнесут гомельчанам.