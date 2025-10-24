Все ли готовы друг друга слышать? ООН исполняется 80 лет

Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945-го. И Беларусь одна из тех республик, что стояли у истоков Организации в год Великой Победы и окончания Второй мировой.

«Главная мировая трибуна», «основа системы международных отношений», «организация для глобального диалога и поиска компромиссов в самых сложных планетарных проблемах» – именно такой в идеале задумывалась Организация Объединенных Наций. Сегодня этой действительно важной, но очевидно не всегда в полной мере эффективной площадке исполняется ровно 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск всегда выступал за повышение международного авторитета и геополитического веса ООН. «Мы не должны допустить нового раскола мира», «Война не может быть механизмом выяснения отношений», а наша «Организация должна быть сильной, действительно объединять нации» – вот о чем Беларусь говорила с этой трибуны в разные годы нашей суверенной истории.

Глобальные и региональные конфликты, санкционное противостояние, продовольственная безопасность, миграционные проблемы – ООН должна быть эффективным инструментом решения этих вопросов. Наш Президент не раз призывал мировое сообщество к открытому диалогу и объединению усилий. И где, как не на площадке ООН, это можно было бы сделать максимально эффективно?

«ООН должна быть беспристрастной площадкой для сотрудничества, а не местом конфронтации и демонстрации силы», – это также слова Александра Лукашенко. При этом Беларусь готова содействовать трансформации ООН в интересах справедливости и международного права. И здесь с Минском солидарен наш ближайший союзник и партнер – Россия. Да, в условиях меняющегося мира к эффективности этой площадки есть вопросы, но «другой универсальной международной организации пока не существует», – подчеркивает Владимир Путин. При этом Москва призывает реформировать главный уставной орган ООН – Совет Безопасности. Суть российской инициативы в расширении здесь представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки. В качестве новых постоянных членов Совбеза Россия предлагает Индию и Бразилию.

С российским предложением созвучно и недавнее коллективное заявление «группы четырех». «Крайне важно как можно скорее реформировать Совет Безопасности, чтобы он по-настоящему отражал современные геополитические реалии, тем самым повышая представительность, легитимность, эффективность и действенность», – подчеркивается в заявлении G-4. За усиление роли ООН выступает и Пекин. Организация должна быть платформой для отстаивания принципов справедливости и продвижения глобального управления, – уверен Си Цзиньпин. «Необходимо твердо защищать международную систему с главной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве», – этой позиции последовательно придерживается Китай.

Итак, в свое девятое десятилетие Организация Объединенных Наций вступает по-прежнему глобальной мировой площадкой, куда выносятся самые существенные международные проблемы. Все ли на этой площадке готовы друг друга слушать и слышать? А главное – готовы ли действовать вместе и сообща? Действовать во имя общего мира и неделимой безопасности? Действовать в духе и принципах ООН, которые были заложены в Организацию 80 лет назад!