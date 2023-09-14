Развивать исходя из интересов. Стоит ли обращаться к психологу, чтобы выявить талант у ребёнка?

Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, стоит ли родителям, прежде чем определить какой-то талант своего ребенка, провести сеанс с психологом или нейропсихологом? Может быть, пройти какие-то тесты, сдать какие-то медицинские анализы?

Руслан Ковзик, психолог:

Я думаю, что первое, что нужно сделать родителю – это быть немножко внимательнее. Потому что когда родитель уже проявит участливость и внимание к ребенку, заметит практически 90 % всех талантов своего ребенка. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Например, первое – на поверхности лежит рисование. Понятно, что все дети что-то там калякают-малякают. Если не рисование, что мы должны заметить? Что он как-то двигается плавно, и ему надо в студию? Ребенок же маленький – три-четыре года. Куда его тащить и впихивать? Руслан Ковзик:

Три-четыре года ребенку. Проводить с ним любые диагностические методы – на мой взгляд, это немножко ненужная вещь. То есть абсолютно не нужно. Смотрите, мы уже по поведению ребенка можем обозначить те вещи, которые ему будут интересны. Развивать именно исходя из интересов, к чему у ребенка будет талант.