Развивать исходя из интересов. Стоит ли обращаться к психологу, чтобы выявить талант у ребёнка?
Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, стоит ли родителям, прежде чем определить какой-то талант своего ребенка, провести сеанс с психологом или нейропсихологом? Может быть, пройти какие-то тесты, сдать какие-то медицинские анализы?
Руслан Ковзик, психолог:
Я думаю, что первое, что нужно сделать родителю – это быть немножко внимательнее. Потому что когда родитель уже проявит участливость и внимание к ребенку, заметит практически 90 % всех талантов своего ребенка.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Например, первое – на поверхности лежит рисование. Понятно, что все дети что-то там калякают-малякают. Если не рисование, что мы должны заметить? Что он как-то двигается плавно, и ему надо в студию? Ребенок же маленький – три-четыре года. Куда его тащить и впихивать?
Руслан Ковзик:
Три-четыре года ребенку. Проводить с ним любые диагностические методы – на мой взгляд, это немножко ненужная вещь. То есть абсолютно не нужно. Смотрите, мы уже по поведению ребенка можем обозначить те вещи, которые ему будут интересны. Развивать именно исходя из интересов, к чему у ребенка будет талант.
Сергей Парчевский:
Есть дети замкнутые, которые не проявляют себя миру из-за своих каких-то особенностей. Они любят мультики смотреть, в компьютерные игры играть. Такие дети действительно есть. Как найти в нем какую-то божью искру, как ее увидеть?
Руслан Ковзик:
Прекрасно. Давайте тогда ограничим ребенку занятия в гаджетах, чтобы у него появилась новая мотивация, точнее новое направление – то есть ему нужно было чем-то себя занять. Он займет себя тем, что на данный момент будет ему интересно.
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