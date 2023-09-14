Вырастить гроссмейстера. Как привить ребёнку любовь к шахматам?
Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Я читал, что, допустим, пристрастие и любовь ребенка к шахматам – это, знаете, очень абстрактное такое понятие. Дети любят в детстве активно как-то проявлять себя в этом мире, а шахматы – это совершенно другое. Именно всех гроссмейстеров вырастили родители, которые заставляли, понимая, что у ребенка такой склад ума. Может быть, он петь хотел. В итоге гроссмейстеры вырастали из тех, кого заставляли.
Руслан Ковзик, психолог:
Интерес к различным занятиям возникнет у ребенка не тогда, когда он где-то что-то посмотрит. Чаще всего он возникает на примерах. Родитель – папа сидит, играет в шахматы с кем-нибудь, сам с собой, с мамой, пожалуйста. Ребенку интересно, он вовлекается в это и хочет это попробовать. Ему хочется в это войти.
Сергей Парчевский:
Для того, чтобы вырастить гроссмейстера, нужно заставлять его играть по партии в день, понимаете? У ребенка в определенном возрасте нет желания постоянно этим заниматься.
Руслан Ковзик:
Давайте так. Вы хотите из каждого ребенка вырастить гроссмейстера?
Сергей Парчевский:
Вы сказали, что он в этой сфере не добьется успеха. Есть определенные сферы, в которых только под контролем и, что называется, в мягкой форме, насильственным контактом с ребенком может быть результат.
Руслан Ковзик:
Такие сферы есть, я не отрицаю. Но также нужно подходить к тому, что в спорте и, допустим, в любых занятиях, ребенок, когда сталкивается с трудностями любыми, как правило, он пасует, отходит назад. Здесь очень важна позиция родителя, как родитель будет подавать это.
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