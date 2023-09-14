Вырастить гроссмейстера. Как привить ребёнку любовь к шахматам?

Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Я читал, что, допустим, пристрастие и любовь ребенка к шахматам – это, знаете, очень абстрактное такое понятие. Дети любят в детстве активно как-то проявлять себя в этом мире, а шахматы – это совершенно другое. Именно всех гроссмейстеров вырастили родители, которые заставляли, понимая, что у ребенка такой склад ума. Может быть, он петь хотел. В итоге гроссмейстеры вырастали из тех, кого заставляли.

Руслан Ковзик, психолог:

Интерес к различным занятиям возникнет у ребенка не тогда, когда он где-то что-то посмотрит. Чаще всего он возникает на примерах. Родитель – папа сидит, играет в шахматы с кем-нибудь, сам с собой, с мамой, пожалуйста. Ребенку интересно, он вовлекается в это и хочет это попробовать. Ему хочется в это войти. Сергей Парчевский:

Для того, чтобы вырастить гроссмейстера, нужно заставлять его играть по партии в день, понимаете? У ребенка в определенном возрасте нет желания постоянно этим заниматься. Руслан Ковзик:

Давайте так. Вы хотите из каждого ребенка вырастить гроссмейстера?