В центре Лиды впервые провели археологические раскопки – находки заинтересовали Академию наук

Новости Беларуси. В Лиде впервые провели археологические раскопки и обнаружили фундамент каменицы XIX – начала XX века. Внушительный фрагмент строения сохранился на главной городской площади, где раньше был рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слои грунта снимали филигранно, чтобы не навредить. Находки уникальные: от кирпичного фрагмента печи и лестницы в подвал до керамики, ключей и монет. Обнаружен и тот самый кирпич-пальчатка, из которого строили Лидский замок. Получается плюс еще одна туристическая площадка на карте города, который, по задумке местной власти, может быть, в будущем накрыт стеклянным куполом.

Ольга Лукьян, директор Лидского историко-художественного музея:

Лида – город старинный. В это году мы отмечаем 700-летие нашего города. И не единожды проводились археологические раскопки в границах стен Лидского замка. Там, конечно, была выявлена масса музейных предметов, которые сейчас представлены в экспозиции. Но всегда у нас стоял вопрос, что же раньше: замок или город? Либо они появились одновременно? И так случилось, что на территории исторического центра города археологические раскопки у нас не проводились.

В итоге на былой рыночной площади удалось поднять неизученный пласт истории. Новое пополнение в музейных фондах продемонстрировали нашей съемочной группе. Все это заинтересовало и ученых из Национальной академии наук. Там сейчас пытаются выяснить, кто именно проживал в старой постройке и какой части города она принадлежала.

Наталья Хотянович, заместитель директора Лидского историко-художественного музея:

В ходе исследований было обнаружено более 1 000 фрагментов. В основном это фрагменты посуды, кухонная керамика. Их было очень много. Они находятся сейчас в стадии изучения. Эти предметы рассказывают о быте горожан, то есть это предметы, которые датируются концом XIX, началом XX века. И именно они принадлежали жителям нашего города.