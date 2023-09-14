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Командно-штабное учение военнообязанных запаса и сил народного ополчения провели в Полоцком районе

14 сентября 2023 08:45
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Новости Беларуси. Итог проведенных сборов подвело командно-штабное учение в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командно-штабное учение военнообязанных запаса и сил народного ополчения провели в Полоцком районе-1

Участие в них приняли военнообязанные, призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, сформированный из добровольцев. Отработано совершенствование навыков должностных лиц воинских частей по руководству подчиненными. Личный состав подразделений территориальных войск обучен выполнять обязанности при решении задач территориальной обороны.

Командно-штабное учение военнообязанных запаса и сил народного ополчения провели в Полоцком районе-4

Олег Пучков, военнообязанный:
Прежде всего, надо было собрать личный состав, который уже давно отслужил, разных возрастов люди прибыли. Поэтому надо было провести с ними занятия различные, чтобы батальон был боеспособен. Порох нужно держать сухим, чтобы никакой агрессии со стороны нашего потенциального врага не было. Беря опыт из того, что сейчас происходит в мире, тем более мы должны быть готовы ко всему.

Командно-штабное учение военнообязанных запаса и сил народного ополчения провели в Полоцком районе-7

Дмитрий Стрешинский, начальник управления территориальной обороны заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Командно-штабное учение силами территориальной обороны Полоцкого района носят плановый характер. Аналогичные учения проведены практически в каждой области. Особенностями проведения этого учения является отработка в его ходе вопросов формирования и выполнения задач силами народного ополчения.

Ситуация у границ Беларуси спокойнее не становится. Народное ополчение дает возможность каждому участвовать в защите своей земли.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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