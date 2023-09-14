Прямой эфир

В TikTok набирает популярность челлендж ко Дню народного единства

14 сентября 2023 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник, который действительно объединяет. Мы моцныя, таму што разам! Белорусский танцевальный челлендж ко Дню народного единства в трендах TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В TikTok набирает популярность челлендж ко Дню народного единства-1

Ярко и шутливо, хорошо запоминается. Принять участие может каждый. Под хештегами «Тое, што нас яднае», «17-е верасня», «Беларусь» и «День народного единства» его участники демонстрируют: вместе мы можем все!

# День народного единства # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси
14 сентября 2023 07:55

В Минске открылась выставка, посвященная событиям 1939-го на территории Беларуси

Акция «Беларусь адзіная», республиканский марафон. Вот как страна готовится ко Дню народного единства
14 сентября 2023 07:06

Акция «Беларусь адзіная», республиканский марафон. Вот как страна готовится ко Дню народного единства

Глава Минского городского отделения «Белой Руси» торжественно поздравил новых членов партии
13 сентября 2023 21:02

Глава Минского городского отделения «Белой Руси» торжественно поздравил новых членов партии