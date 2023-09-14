В TikTok набирает популярность челлендж ко Дню народного единства

Новости Беларуси. Праздник, который действительно объединяет. Мы моцныя, таму што разам! Белорусский танцевальный челлендж ко Дню народного единства в трендах TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярко и шутливо, хорошо запоминается. Принять участие может каждый. Под хештегами «Тое, што нас яднае», «17-е верасня», «Беларусь» и «День народного единства» его участники демонстрируют: вместе мы можем все!