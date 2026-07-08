Разработки белорусского военпрома! Узнали, как танкисты оценивают модернизированные танки Т-72БМ2

Ставка – на собственные технологии и боеспособность армии. Беларусь последовательно укрепляет бронетанковый потенциал, причем делает это за счет модернизации техники отечественными предприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная партия обновленных танков Т-72БМ2 поступила в Вооруженные Силы. Новые машины приняла 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада – первое соединение в стране, где осваивают эту модификацию. Глубокая модернизация, выполненная на 140-м ремонтном заводе, значительно повысила боевые возможности легендарного Т-72 с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. При этом белорусская версия сохраняет одно из своих главных преимуществ – высокую эффективность при оптимальной стоимости. Как отечественная новинка показывает себя в действии и что говорят о ее возможностях сами танкисты – узнавала Галина Буро.

Слегка изменился внешне, кардинально – внутри. Белорусскую модификацию танка Т-72БМ2 предстоит обкатать командиру взвода 11-й мехбригады Евгению Бабичу. Со старой версией бронемашины за два года службы хорошо познакомился, после модернизации есть с чем сравнить.

Евгений Бабич, командир танкового взвода 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Поменяли динамическую защиту полностью. Вот эти плиты, вот все на бортах. Стало более эффективнее, что при попадании снаряда она срабатывала, больше наносила урон старому, нежели вот этому. Тут попало в одно место, но в одном месте и осталось. Появилась возможность стрелять с места командира танка. Тоже эффективно при поражении наводчика. Чтобы машина не становилась пустой, можно дальше продолжать вести огонь. Командир полностью забирает на себя управление и полностью может работать в своем режиме.

В танке улучшен целый перечень тактико-технических характеристик с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Пожалуй, главное – огневая мощь выросла в разы. Теперь у наводчика есть многоканальный прицел с оптикой, тепловизором, режимом управления ракетой и лазерным дальномером. Эффективная стрельба в любое время суток обеспечена. Меткость повышают различные датчики, в том числе баллистический вычислитель. По сути, бронемашина стала умным компьютером, с которым молодежи работать проще и понятнее – они выросли в век технологий.