«Разработка грунта происходит вручную». В Минске начали строить ещё один тоннель метро

Новости Беларуси. Метростроевцы приступили к прокладке еще одного тоннеля третьей линии столичной подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединит станции Жуковского и Аэродромную.
Новости Беларуси. Метростроевцы приступили к прокладке еще одного тоннеля третьей линии столичной подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединит станции Жуковского и Аэродромную.
Процесс строительства идет круглосуточно. Завершить работы на этом участке планируется к ноябрю. А первые четыре станции, как ожидается, будут сданы в 2019 году.
Сергей Пшонка, начальник участка № 9 «Минскметростроя»:
Принцип работы нашего немеханизированного щита в том, что вся разработка грунта происходит вручную. Люди с помощью лопаты и отбойника разрабатывают грунт, а потом с помощью электровозной откатки он выдается на поверхность. Затем собираются кольца, и так метр за метром строится тоннель.
Третья линия Минского метрополитена с четырнадцатью станциями и протяженностью около 17 километров соединит север и юг города с центром. Строительство линии должно завершиться к 2028 году.