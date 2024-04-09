Раньше не знали такого понятия. Как часто наши современники сталкиваются с эмоциональным выгоранием?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Я знаю, что в 2019 году эмоциональное выгорание, между прочим, причислили к международной классификации болезней. Это действительно так, и какие, собственно, у этой проблемы симптомы?

Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шевелева, психолог:

Да, такое есть. Причем, я считаю, что это болезнь. Не только я так считаю, вообще уже общепринято, что это современная болезнь. Она на фоне того, что многие профессиональные навыки имеют свойство стареть, большинство людей не совсем понимают, что нужно идти в новое. Нужно усваивать новые знания по своей специализации – это тоже хорошо помогает от выгорания. Получается, когда человек долгое время, особенно 10 лет, на одном месте – это неизбежно. Время изменилось, вы сами видите, все поменялось.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Раньше люди не знали такого понятия, как выгорание. Сейчас, мне кажется, каждый хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией. У нас, кстати, по этому поводу есть статистика. Почти 2/3 респондентов ответили, что испытывают эмоциональное выгорание, лишь каждый 5-й сказал, что эта проблема его не коснулась. Еще 16 % респондентов затруднились ответить.