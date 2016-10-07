Пятый Чемпионат Беларуси по фотобёрдингу прошёл в Минске

Отличное время для прогулки с фотоаппаратом в руках. Это точно знают специалисты общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которые вот уже в пятую осень подряд проводят в нашей стране Чемпионаты по фотобёрдингу. Фотобёрдинг – это соревнования по фотографированию птиц.

Итоги подведены буквально на днях! Как всё прошло в этом году, и кто победители? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специалист по природоохранным вопросам общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» –Семён Левый, представитель команды-победителя «Астерикс и Обеликс» Чемпионата по фотобердингу-2016 – Денис Змачинский и участница и организатор трёх предыдущих Чемпионатов по фотобердингу – Виктория Терешонок.