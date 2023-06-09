Вклад в доброе дело. В Беларуси насчитывается около 100 тысяч доноров

Новости Беларуси. «Дать надежду на жизнь». Накануне Всемирного дня донора сотрудники Администрации Президента присоединились к акции по безвозмездной сдаче крови. Сегодня, 9 июня, она прошла на базе городского центра трансфузиологии. Свой вклад в доброе дело внесли около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многих это уже добрая традиция. В нашей стране насчитывается около 100 тысяч доноров, 65 тысяч из них – почетные. То есть они сдали свою кровь или ее компоненты от 20 до 80 раз. Ежегодно переливание крови и ее компонентов позволяет спасти миллионы человеческих жизней.

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:

Ежегодно в Минске переливается достаточно большое количество крови, ее компонентов. И эта потребность с годами не снижается, наоборот, она возрастает. Поэтому мы очень рады, когда люди не безучастны, которые готовы откликнуться на наши призывы. Всегда благодарны тем донорам, которые регулярно приходят в наш центр.

Александр Конойко, начальник управления образования, науки и культуры Администрации Президента:

Для нас это уже не разовая какая-то акция, Администрация Президента на протяжении нескольких лет регулярно участвует в таких мероприятиях. Действительно это важно, мы чувствуем определенную социальную важность этого мероприятия, понимаем, что наша кровь действительно где-то поможет спасти жизни наших граждан.