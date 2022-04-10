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«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим

10 апреля 2022 10:27
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Новости Беларуси. Белорусские католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Сотни верующих собрались сегодня возле Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим-1

В храме совершается освящение верб. Это символ пальмовых ветвей, которыми, согласно Евангелию, жители Иерусалима встречали как миссию Иисуса Христа, въезжавшего в город на осле. Считается, что освященная верба будет весь год приносить в дом счастье и удачу.  

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим-4

Мы приходим с радостным чувством, потому что сегодня светлый день. И мы ждем Иисуса Христа, который через неделю воскреснет. А сегодня мы его встречаем и понимаем, что этот день – день открытых сердец, радостных чувств и в то же время какого-то спокойствия и умиротворения.  

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим-7

С радостью, с надеждой, с надеждой на лучшее будущее для себя, для своих детей. Это просто как-то внутри каждого человека. У каждого свое, у каждого по-разному.  

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим-10

Очень волнуемся все время. Потому что это очень-очень серьезный праздник. Поэтому с волнением.  

«День открытых сердец». Католики Беларуси празднуют Вход Господень в Иерусалим-13

Уже завтра у католических верующих начнется Страстная неделя, которая завершится Пасхой. Православные отметят ее на неделю позже – 24 апреля.  

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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