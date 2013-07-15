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Прокуратура и МЧС Беларуси проверят эффективность работы ОСВОД и иных служб по обеспечению безопасности людей на водах

15 июля 2013 10:14
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Новости Беларуси. Прокуратура совместно с МЧС проведут мониторинг эффективности работы ОСВОД и иных служб по обеспечению безопасности людей на водах. Как отмечают спасатели, основная причина несчастных случаев на производстве, гибели людей на пожарах и утопления – алкогольное опьянение.

Поэтому решено совместно с органами МВД и Министерством здравоохранения инициировать принятие дополнительных мер, в том числе нормативно-правовых, для снижения уровня выпуска и потребления алкогольных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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