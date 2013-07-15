Прокуратура и МЧС Беларуси проверят эффективность работы ОСВОД и иных служб по обеспечению безопасности людей на водах

Новости Беларуси. Прокуратура совместно с МЧС проведут мониторинг эффективности работы ОСВОД и иных служб по обеспечению безопасности людей на водах. Как отмечают спасатели, основная причина несчастных случаев на производстве, гибели людей на пожарах и утопления – алкогольное опьянение.

Поэтому решено совместно с органами МВД и Министерством здравоохранения инициировать принятие дополнительных мер, в том числе нормативно-правовых, для снижения уровня выпуска и потребления алкогольных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.