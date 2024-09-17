Профсоюзный форум «Мы вместе» прошёл в Гомеле
Профсоюзный форум «Мы вместе» в Гомеле собрал более 150 участников. В городском культурном центре на диалоговой площадке встретились представители предприятий и организаций, духовенства, армии, опытные руководители, а также молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как развиваться нашей стране, чтобы и в дальнейшем оставаться мирной и сильной нацией? Как выстоять в непростых экономических условиях, не поддаться политическому давлению извне и не пойти на поводу у тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны? В ответах на эти вопросы участники масштабного мероприятия единодушны. Сила в единстве.
Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:
Для того чтобы не повторилась история прошлых лет, нужно чтить и сохранять наши традиции, наш суверенитет, наше государство. Это и есть цель и посыл. Мы вместе, мы едины. Чтобы мы объединялись одной целью – любовью к своей стране.
Беларусь – мирная страна. Но, если потребуется, наш народ встанет на защиту родной земли. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. Главный гарант военной безопасности – Вооруженные силы. У нас мощная допризывная подготовка, при университетах работают военные кафедры, создана территориальная оборона, действует закон о народном ополчении. Такая слаженная военно-патриотическая политика поможет справиться с вызовами и угрозами современности.
Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:
Беларусь, если надо, станет как ощетинившийся ежик, колючий, неуступчивый, но мирный по своей сути. Вот и так наш белорусский народ. Мы продолжим защищать свой суверенитет, свои традиционные ценности. А народ и армия всегда едины, потому что армия – это и есть народ.
Заявлять о себе Беларусь должна и на международной арене. Так, представители гомельской организации «Белая Русь» активно сотрудничают с партией «Единая Россия», а также общественными объединениями Азербайджана и Казахстана.