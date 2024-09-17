Профсоюзный форум «Мы вместе» прошёл в Гомеле

Профсоюзный форум «Мы вместе» в Гомеле собрал более 150 участников. В городском культурном центре на диалоговой площадке встретились представители предприятий и организаций, духовенства, армии, опытные руководители, а также молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как развиваться нашей стране, чтобы и в дальнейшем оставаться мирной и сильной нацией? Как выстоять в непростых экономических условиях, не поддаться политическому давлению извне и не пойти на поводу у тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны? В ответах на эти вопросы участники масштабного мероприятия единодушны. Сила в единстве.

Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:

Для того чтобы не повторилась история прошлых лет, нужно чтить и сохранять наши традиции, наш суверенитет, наше государство. Это и есть цель и посыл. Мы вместе, мы едины. Чтобы мы объединялись одной целью – любовью к своей стране.