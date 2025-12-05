Беларусь – на пороге важнейшего общественно-политического события. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18 и 19 декабря. Не менее важен и этап подготовки к ВНС. Это десятки встреч, которые проходят в трудовых коллективах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка также на ускорение технологического развития и цифровую трансформацию, сильные регионы. Будущая программа социально-экономического развития страны до 2030 года – это, по сути, дорожная карта для всей страны и каждого белоруса.

Белорусы активно обсуждают проект программы социально-экономического развития страны. Стратегия развития на новую пятилетку будет базироваться на семи ключевых направлениях. Среди них – демографическая безопасность, рост конкурентоспособности, развитие человеческого потенциала.

Игорь Король, начальник отделения по Брестской области Белорусского института стратегических исследований: Видится заинтересованность наших людей ко всему тому, что, во-первых, происходит в нашей стране, а тем более ко второму заседанию Всебелорусского народного собрания. Потому что фактически на предстоящем заседании будут определены перспективы нашей жизни, строительства нашей экономики. Мы говорим о том, что в предстоящей пятилетке нам предстоит выйти на новый качественный уровень. И мы это можем сделать только вместе.

Ирина Свилович, начальник отдела эксплуатации почтовой связи и распространения печати Брестского филиала предприятия «Белпочта»: Та работа, которая проводится нашими властями в городе Бресте, – это действительно очень огромная полезная работа, которая делает наш город лучше. Мы просто очень рады, что живем в таком замечательном месте. И это место мы делаем совместными усилиями.

Проект программы социально-экономического развития обсудили на примере Бреста. Участников встречи интересовали вопросы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Это и решение квартирного вопроса, и строительство, например, новых детских садов.

Кадровый вопрос – один из главных в проработке стратегии на пятилетку. На встрече обсудили возможности закрепления в регионе молодых специалистов, а также современные методы патриотического воспитания. К слову, Брестскую область на ВНС представят почти полторы сотни делегатов.

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