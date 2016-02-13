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Продукция по ценам производителя. В Минске проходит рыбная ярмарка

13 февраля 2016 13:51
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Новости Беларуси. Любителей рыбы 13 февраля ждет большой улов на ярмарке у столичного Ледового дворца.  Карпа, карася, толстолобика, осетра, белого амура и прочие морские и речные деликатесы здесь можно купить по ценам производителей. Кроме того, покупателям предлагают приобрести фрукты, овощи и соления.

Торговля продолжится и 14 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
Купил рыбу – карпиков 4 штучки. Цены нормальные, вполне приемлемые.

Хорошие цены, прекрасные. Лучше, чем морская свежемороженая со льдом рыба.

Выбор очень большой. Выбрать есть что. Хорошее хозяйство, поэтому, надеюсь, семья получит удовольствие.

Мы рыбу очень любим. Хорошо, что такие ярмарки проводятся. Думаю, покупатели всегда будут довольны.

 

# общество # Ярмарки в Минске

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