Продажа пиротехники под контролем!

10 видов пиротехники разрешено реализовывать в розничной сети Беларуси до 15 января. Это изделия бытового назначения, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Класс опасности не должен быть выше третьего. Продавать пистоны, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки и других изделий запрещено подросткам до 15 лет на рынках и в мелкорозничной торговой сети. К каждому виду пиротехники в обязательном порядке должна прилагаться инструкция с информацией о сроке годности. Для ввоза в Беларусь импортер должен иметь разрешение от Проматомнадзора.