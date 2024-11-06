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В Слониме открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Щара»

06 ноября 2024 18:05
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В Слониме открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Щара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадку для его строительства выбрали не случайно. В микрорайоне Юго-Запад проживает большая часть жителей города. Теперь в Слониме появилось место, где можно отдохнуть всей семьей. Помимо этого, в городе появилась и воркаут-площадка. Это подарок Президентского спортивного клуба.

В Слониме открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Щара»-2

В ФОКе на первом этаже разместились вестибюль, административная зона, раздевалки и главная составляющая – бассейн. Рядом с ним – зона гидропроцедур с водопадом, горкой и подводным массажем. Обустроены джакузи, ванна, бассейн для самых маленьких, русская и финская сауны, паровая баня, хамам.

На втором этаже – два зала для занятия фитнесом и тренажерный зал, а на цокольном будет боулинг с четырьмя дорожками и кафе. Рядом с комплексом разместились футбольная и волейбольная площадки, а также многофункциональная силовая спортивная площадка Президентского спортивного клуба.

В Слониме открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Щара»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Самое главное – место красивое, которое определено. Оно органично вписалось в инфраструктуру города. И для людей, с точки зрения и доступности, и того, чтобы привести сюда и детишек, и заниматься здесь. Это очень большое достижение. Но то, что мы оснастили по последнему слову техники, для разных возрастных категорий, с точки зрения занятий и профессиональным видом спорта, дорожки, и для того, чтобы люди могли отдохнуть, могли поправить свое здоровье. И чтобы это стимулировало к активному образу жизни. 

Без сомнения, новый ФОК будет востребован и у жителей ближайших районов. В Зельвенском и Дятловском подобные объекты пока отсутствуют, но там все еще впереди.

# Государственная социальная политика # Игорь Петришенко

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