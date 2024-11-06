В Слониме открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Щара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадку для его строительства выбрали не случайно. В микрорайоне Юго-Запад проживает большая часть жителей города. Теперь в Слониме появилось место, где можно отдохнуть всей семьей. Помимо этого, в городе появилась и воркаут-площадка. Это подарок Президентского спортивного клуба.

В ФОКе на первом этаже разместились вестибюль, административная зона, раздевалки и главная составляющая – бассейн. Рядом с ним – зона гидропроцедур с водопадом, горкой и подводным массажем. Обустроены джакузи, ванна, бассейн для самых маленьких, русская и финская сауны, паровая баня, хамам. На втором этаже – два зала для занятия фитнесом и тренажерный зал, а на цокольном будет боулинг с четырьмя дорожками и кафе. Рядом с комплексом разместились футбольная и волейбольная площадки, а также многофункциональная силовая спортивная площадка Президентского спортивного клуба.