Президент Мьянмы: под руководством Лукашенко Беларусь меняется к лучшему

20 августа с официальным визитом в нашу страну прибыл Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн. Хотя официальные переговоры лидеров назначены на 21 августа, программа на высшем уровне уже стартовала.

Начинаем с темы белорусско-мьянманских отношений. Минск и Нейпьидо продолжают строительство общих планов на основе абсолютно схожих принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мин Аун Хлайн, Президент Республики Союз Мьянма:

После посещения «Гродно-Азот» у меня появилось много идей для совместного сотрудничества. Меня впечатляет ваша животноводческая отрасль. Я вижу, что под вашим руководством Беларусь очень ощутимо развивается и меняется к лучшему.

В завтрашней повестке обширная программа. Необходимо конкретизировать сотрудничество и вывести диалог между странами на принципиально новый уровень сотрудничества. Тон экономическим отношениям задает политическое руководство стран. Ставка сделана на взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Ключевые направления определены в дорожной карте на 2026-2028-й годы. Также первые лица обсудят взаимодействие Минска и Нейпьидо на международных площадках. Государства придерживаются курса неприсоединения к санкционному давлению в отношении стран и поддерживают друг друга на международной арене.