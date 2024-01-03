Президент Беларуси подписал закон, корректирующий вопросы деятельности религиозных организаций

Документ закрепляет современные подходы во взаимоотношениях государства и церкви. Повышены требования для создания республиканского религиозного объединения. Правила ведения ими гуманитарной и социальной деятельности. В течение года после вступления в силу закона должна пройти перерегистрация всех религиозных организаций.