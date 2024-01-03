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Президент Беларуси подписал закон, корректирующий вопросы деятельности религиозных организаций

03 января 2024 16:51
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Александр Лукашенко подписал закон, корректирующий вопросы деятельности религиозных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал закон, корректирующий вопросы деятельности религиозных организаций-1

Документ закрепляет современные подходы во взаимоотношениях государства и церкви. Повышены требования для создания республиканского религиозного объединения. Правила ведения ими гуманитарной и социальной деятельности. В течение года после вступления в силу закона должна пройти перерегистрация всех религиозных организаций.

# Религия # общество # Александр Лукашенко

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