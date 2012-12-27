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Премии и гранты от Мингорисполкома получили более 100 преподавателей

27 декабря 2012 06:35
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Новости Беларуси. 26 декабря озвучили имена лучших педагогов столицы. Торжество прошло в городской ратуше. За престижное звание боролись учителя, воспитатели дошкольных учреждений, социальные педагоги и психологи.

Премии и гранты от Мингорисполкома получили более 100 преподавателей. Всего в нынешнем году на конкурс поступило более 80 образовательных проектов от 200 авторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Хочется надеяться на то, что все труды, в которые действительно вложили душу наши педагоги, будут не просто пылиться на полках, а будут иметь эффект и результативность.

Ольга Островская, учитель начальных классов средней школы № 38:
Сама победа, получение премии Мингорисполкома для меня очень важна, так как это явилось точкой, к которой я стремилась, вершиной, которую хотелось покорить. И вот она покорена.

# общество # Мингорисполком # Фотофакт # Госнаграды # Михаил Мирончик

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