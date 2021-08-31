Председатель Таможенного комитета: борьба с наркотиками у нас на первом плане, ещё незаконный ввоз валюты, оружия

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нас западники обвиняют в контрабанде, но не говорят о том, что мы имеем от них, особенно в плане наркоты В 2021 году выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 430 килограммов запрещенных веществ. К слову, это в пять раз больше, чем за тот же период в 2020 году. Как рассказал журналистам Владимир Орловский, в большинстве случаев контрабанду сейчас провозят в грузовых автомобилях.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Поставлена задача здесь, на этом направлении, поставить жесткий заслон правонарушениям. Контрабанда – это наиболее, конечно, болезненный вид нарушений, потому что несет большой вред. Причем произошла в этом году переориентация. Так как движение легковых автомобилей небольшое через границу, физических лиц стало меньше пересекать из-за ковидной ситуации, переориентировались на ввоз на грузовиках. На прошлой неделе последняя партия – мы выявили на украинской границе 8 килограмм гашиша, марихуаны в кабине водителя грузовика. Везли как раз в Российскую Федерацию. 8 килограмм – это где-то 30 тысяч доз. Поэтому здесь борьба с наркотиками у нас на первом плане. Кроме наркотиков и незаконный ввоз валюты, оружия, боеприпасов. Мы за этим всем очень тщательно смотрим и преграду ставим ввозу в нашу страну.

Кроме того, Владимир Орловский рассказал, что на встрече с Президентом поднимался и вопрос очередей на границе. Чаще всего эта проблема связана с тем, что работа пунктов пропуска сопредельных государств не всегда ритмична. Особенно это наблюдается по литовскому направлению. В выходные дни скапливается приличное количество машин.