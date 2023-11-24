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Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек

24 ноября 2023 13:49
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Центральная избирательная комиссия разрабатывает меры, направленные на обеспечение электорального суверенитета во время предстоящих избирательных кампаний. Об этом на встрече с политическими партиями и общественными объединениями заявил глава ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новации избирательного законодательства обсудили в Минске.

Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек-1

Партийцы будут представлены и в рядах Всебелорусского народного собрания. Всего предельная численность делегатов ВНС составит 1 200 человек. Треть из них войдет в состав собрания автоматически по занимаемой должности. Это Президент, представители нижней и верхней палаты парламента, судьи Конституционного и Верховного судов, а также председатели городских и районных исполкомов.

Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Вторая треть будет избираться от депутатского корпуса местных Советов. Изберем депутатов местных Советов, и от них будет избрано порядка 350 делегатов Всебелорусского народного собрания. И еще одна треть, порядка 400 человек, – это делегаты Всебелорусского народного собрания от структур гражданского общества. Будет избираться пропорционально численности этих организаций.

Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек-7

Сегодня на политическом поле страны функционируют четыре партии. У каждой из них своя программа, но единый курс, направленный на поддержку внутренней и внешней политики.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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