Предельная численность делегатов ВНС составит 1200 человек

Центральная избирательная комиссия разрабатывает меры, направленные на обеспечение электорального суверенитета во время предстоящих избирательных кампаний. Об этом на встрече с политическими партиями и общественными объединениями заявил глава ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации избирательного законодательства обсудили в Минске.

Партийцы будут представлены и в рядах Всебелорусского народного собрания. Всего предельная численность делегатов ВНС составит 1 200 человек. Треть из них войдет в состав собрания автоматически по занимаемой должности. Это Президент, представители нижней и верхней палаты парламента, судьи Конституционного и Верховного судов, а также председатели городских и районных исполкомов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Вторая треть будет избираться от депутатского корпуса местных Советов. Изберем депутатов местных Советов, и от них будет избрано порядка 350 делегатов Всебелорусского народного собрания. И еще одна треть, порядка 400 человек, – это делегаты Всебелорусского народного собрания от структур гражданского общества. Будет избираться пропорционально численности этих организаций.