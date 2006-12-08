Праздничные фейерверки и салюты станут более зрелищными

Министерство обороны Беларуси получило из Росии четыре салютные установки.

В военном ведомстве утверждена также и новая инструкция, которая определяет порядок подготовки расчетов для обслуживания и ведения стрельбы из этих салютных установок, нормы расхода боеприпасов на их подготовку, и общий порядок проведения фейерверков. Теперь в Беларуси 8 новых салютных установок, и специалисты утверждают, что они уникальны.

"Фактически нигде в мире такой установки по такой комплектации у нас нет. Эта установка позволяет обеспечить зрелищность мероприятия, а также позволяет обеспечить использование различных фейерверочных изделий на ней. Установка выполнена в модульной комплектации и состоит из самой машины, на которой размещены две группы стволов - 105 и 195 мм, и прицепа, на котором размещена группа стволов 310 мм.", - сказал главный инженер управления ракетно-артиллерийского Михаил Алдашкин.