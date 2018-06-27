«Повышать безопасность дорожного движения». МКАД могут сделать платной для грузовиков

Новости Беларуси. Инициатива повысит безопасность и поможет эффективному контролю дорожного трафика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За проезд по кольцевой предлагают ввести один тариф, а за въезд в город – более высокий.

Центральную часть города для грузовиков закроют – кроме машин со специальным разрешением. Кстати, коммунального транспорта нововведение не коснется.

Дмитрий Навой, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Недавняя гибель ребенка под колесами грузовика, который перевозил небольшую партию товара, хотя можно было этот же товар перевезти легковым транспортом.

Плюс на проспекте Победителей, где запрещено движение грузовиков, сподвигло нас к тому, что необходимо все-таки начинать очень активно заниматься управлением грузовым движением в городе Минске и повышать безопасность дорожного движения.