Поучаствовали 30 тыс. жителей. Как Борисовский район преобразился после субботника?

Республиканский субботник-2023. Какие работы прошли в Минской области и сколько человек участвовало в трудовом десанте? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Посадим свое дерево и узнаем историю женского монастыря в Борисовском районе. Только в Борисовском районе в день республиканского субботника приняло участие около 30 тысяч жителей. Это представители более 60 крупных организаций района. Особое внимание – памятным местам, мемориалам и воинским захоронениям. Так, на улице Госпитальной трудились ученики и педагоги средней школы № 16, военнослужащие и представители профсоюза региона.

Ирина Храмова, учитель средней школы № 16 имени И. В. Борисюка:

Наши учащиеся провели большую исследовательскую работу. И это наша подшефная территория, мы все время здесь убираем захоронения, подкрашиваем, смотрим за ними. Мы считаем, что надо отдать дань памяти воинам, которые сберегли нам мир на земле. Восстанавливаем памятники, каждый год красим, в этом году восстановили, сделали новый памятник. То есть работа проводится, идет большая поисковая работа. Находим родных и близких, которые погибли здесь. Кто-то занят прошлогодней листвой, кто-то очищает могильные плиты и красит бордюры. Без работы не остался никто. Совместное дело объединило людей разных возрастов и профессий. Дарья Гилевская – молодой специалист, в рабочее время обучает детей химии и биологии, а сегодня собрала свой класс и приобщила к субботнику. Уверена, нужно прививать любовь к родине с самого раннего возраста.

Дарья Гилевская, учитель средней школы №16 имени И. В. Борисюка:

Я как молодой член профсоюзной организации и гражданин Беларуси считаю, что мы должны чтить память и гордиться победами, тем подвигом наших героев, которые защищали нашу родину. Это действительно то, что мы должны проецировать на наших детей, потому что то, что было, это наше, мы должны это помнить и чтить, чтобы построить счастливое будущее. Елена Олеговна Зябликова член Совета Республики Национального собрания Беларуси, параллельно с этим является председателем районного объединения профсоюзов. Совмещает два дела и успевает участвовать в благоустройствах памятных мест. Так, совместным трудом в этом году удалось установить новый памятник на этом захоронении. Поднимались архивы госпиталя, проводилась масштабная поисковая работа. Как итог – на обновленном мемориале появились новые фамилии.

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я всегда нахожу время участвовать в таких мероприятиях. Сегодня мы все вместе: маленькие и большие члены профсоюза и других общественных объединений объединились для одного хорошего дела, чтобы сделать наш мир лучше, сохранить память, так и должно быть. Особое внимание в районе патриотическому воспитанию молодого поколения. Поэтому в городе организовано три класса, которые постоянно сотрудничают с военными частями. Валерий Янушкевич, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования по идеологической работе здесь неспроста. Личным примером показывает, как нужно ценить и сохранять прошлое.

Валерий Янушкевич, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования по идеологической работе:

Мы в Борисове в составе Северо-западного оперативного командования при поддержке командующего всегда плотно и активно взаимодействовали до принятия каких-то решений с профсоюзом. События, происходящие с 2020 года, привели к тому, что мы должны все объединяться и работать в едином направлении, поэтому сегодня профсоюзы тесно взаимодействуют с Вооруженными Силами не только по направлениям наведения порядка, мы проводим совместные мероприятия, это и спортивные, военно-патриотические мероприятия, профсоюз позволяет военнослужащим посещать гражданские предприятия, где мы знакомимся с тем, что они производят, какая экономика у нас в стране. В свою очередь мы приглашаем профсоюзные организации из различных предприятий к нам в воинские части, где показываем, чем занимаются наши военнослужащие. Мы все чтим память тех, кто сегодня обеспечил мирное небо, светящее солнце. Это ведь не разовая акция, что сегодня субботник, уход за воинскими захоронениями, за мемориалами, за обелисками со стороны военнослужащих постоянен. Ухаживать, находить и отдавать дань памяти тем, кто защищал нас в годы ВОВ. Взаимодействуя в рамках патриотического воспитания со школами, здесь у нас учащиеся военно-патриотического класса, над которым мы шефствуем, который размещается в средней школе № 16, педагоги и наши уважаемые молодые патриоты сегодня здесь. Мы должны привлекать свою молодежь, рассказывать им эту историю, тогда в нашей стране и будут обеспечиваться мир, стабильность и суверенитет.

А вот Борисовские школьники и учащаяся молодежь принялись за дело у памятника Батареи 1812 года. Эти укрепления перед мостом через Березину были построены накануне войны с Францией. Основная их цель – защитить территорию от нападения. По плану здесь должны были появиться артиллерийские батареи, но даже без них земляные укрепления сыграли ключевую роль в защите города. Сейчас здесь установлена памятная стела и оборудована смотровая площадка, откуда открывается завораживающий вид на реку и город. Солнечная погода и хорошее настроение помогли ребятам с большим удовольствием взяться за инвентарь. По планам – убрать опавшую листву, ветки деревьев и бытовой мусор. Юные помощники трудились на протяжении нескольких часов. И практически не устали. Труд на свежем воздухе только на пользу.

Рамазан Гаджиев, ученик средней школы №11:

Убирали памятник, было очень весело, радовались. Убираем мы первый раз, потому что мы 5-й класс, но узнаем очень много. Здесь собрались пионеры из пяти школ города, а так же представители БРСМ. Приводили все в порядок с азартом. Ведь результат того стоит. А заодно и познакомились с историей своей малой Родины.