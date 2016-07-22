Посмотреть на авиапарад и примерить форму: 23 июля в Минске отпразднуют День пожарной службы

Новости Беларуси. Шум моторов, гул лопастей и вой пожарных сирен. Тренировка парада МЧС сегодня заставляла минчан чаще обычного смотреть в небо.

Масштабное празднование Дня пожарной службы состоится 23 июля.

Но уже 22 июля жители города могли насладиться частью зрелища, в котором задействовано несколько десятков пожарных машин, лодок, пять парашютистов и столько же вертолетов. В одном строю и новинки, и раритетные модели.

Впервые над парком Горького пройдет воздушный парад.

Авиаторы покажут элемент забора и слива воды, который часто используют при тушении лесных пожаров.

Празднование продолжит плац-концерт взвода почетного караула, парад плавсредств МЧС и выступление духовых оркестров.

Почувствовать себя пожарным и примерить форму сможет каждый желающий.

И в связи с проведением парада МЧС 23 июля с 11.00 и до 12.00 будет ограничено движение транспорта и изменится маршрут некоторых автобусов на проспекте Независимости.

Так, городские маршруты №100, 115Э проследуют по Независимости, Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова в обоих направлениях.

Для автобусного маршрута № 100 на изменяемом участке организуется дополнительные остановочные пункты.

Меняется также движение автобусов №18 и 26, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.